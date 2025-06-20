Жара возвращается: в Узбекистане на выходных температура вновь достигнет 42 градусов

По данным Узгидромета, сегодня по всей территории Узбекистана сохранится в основном сухая погода. Температура воздуха будет колебаться в пределах 34−37°C — относительно комфортный фон для июня. В предгорных и горных районах Ташкентской области, а также в отдельных частях Ферганской долины возможны кратковременные дожди и грозы.