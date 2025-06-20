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Жара возвращается: в Узбекистане на выходных температура вновь достигнет 42 градусов

Vaib.uz (Узбекистан. 20 июня). После краткой передышки с дождями и снижением температуры в Узбекистан возвращается зной. Синоптики предупредили: на предстоящих выходных температура воздуха снова поднимется до +42°C, особенно в южных регионах страны.

Сейчас в Ричмонде: +19° 3 м/с 94% 757 мм рт. ст. +22°
Источник: Vaib.Uz

По данным Узгидромета, сегодня по всей территории Узбекистана сохранится в основном сухая погода. Температура воздуха будет колебаться в пределах 34−37°C — относительно комфортный фон для июня. В предгорных и горных районах Ташкентской области, а также в отдельных частях Ферганской долины возможны кратковременные дожди и грозы.

Однако уже к выходным жара вновь наберёт силу. В субботу и воскресенье столбики термометров поднимутся до 38−40°C, а на юге страны и вовсе до 42. Осадки маловероятны, исключение составляют только горные территории, где возможны кратковременные дожди.

Метеорологи также предупреждают о ветре. Местами по стране ожидается усиление ветра до 13−18 м/с с пыльным поземком. В отдельных районах, особенно на севере, в пустынной зоне и на юге, порывы могут достигать 20−22 м/с.

Серьёзную тревогу вызывают возможные селе-паводковые явления в горах. В период с 20 по 22 июня в предгорных и горных районах Ташкентской, Андижанской, Наманганской и Ферганской областей сохраняется угроза таких природных явлений.

Что ждёт столицу?

В Ташкенте в ближайшие дни осадков не прогнозируется. Сегодня температура воздуха составит около +35°C, а в выходные поднимется до 37−40°C. Жителей столицы просят быть осторожными, избегать длительного пребывания на солнце.