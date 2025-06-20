Air Astana приостанавливает рейсы из Атырау в Дубай с 28 июня

В ночь на пятницу 13 июня 2025 года ВВС Израиля нанесли масштабный удар по Ирану. Иранская сторона в ответ запустила в Израиль дроны и ракеты. В ночь на субботу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об отражении нового ракетного удара Ирана по территории страны, а по данным арабских СМИ, израильские ВВС предприняли новые атаки на город Исфахан в центральной части Ирана, где расположен крупный ядерный объект.