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Air Astana приостанавливает рейсы из Атырау в Дубай с 28 июня

В авиакомпании объяснили причины.

Источник: Kapital.kz

Air Astana временно приостанавливает рейсы по маршруту Атырау — Дубай с 28 июня из-за увеличения времени в пути. Рейсы из Астаны и Алматы в Дубай продолжаются, но проходят в обход Ирана и Ирака, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Пассажирам приостановленных рейсов будет предложено бесплатное перебронирование на рейсы из Алматы и Астаны в Дубай или другие направления из Атырау либо полный возврат стоимости авиабилетов.

указывается в информации авиакомпании

Ранее сообщалось, что Air Astana и FlyArystan будут совершать облет воздушного пространства Ирана и Ирака в связи с его закрытием. Рейсы в Шарм-эль-Шейх, Дубай, Доху и Медину будут выполняться в облет воздушного пространства Ирана и Ирака.

Напомним, из Ирана эвакуировали 109 казахстанцев. Эвакуация осуществлялась транзитом через территории дружественных государств региона: 89 человек покинули Иран через Туркменистан и 20 — через Азербайджан. МИД работает над эвакуацией граждан Казахстана из Израиля.

Ранее сообщалось, что 132 казахстанца находятся в Иране, 219 — в Израиле.

В ночь на пятницу 13 июня 2025 года ВВС Израиля нанесли масштабный удар по Ирану. Иранская сторона в ответ запустила в Израиль дроны и ракеты. В ночь на субботу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об отражении нового ракетного удара Ирана по территории страны, а по данным арабских СМИ, израильские ВВС предприняли новые атаки на город Исфахан в центральной части Ирана, где расположен крупный ядерный объект.

Авиационная администрация Казахстана запретила отечественным авиакомпаниям полеты над Ираном, Израилем, Сирией, Ираком, Иорданией и Ливаном, а Министерство иностранных дел Республики Казахстан опубликовало заявление в связи с ситуацией в регионе Ближнего Востока.

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