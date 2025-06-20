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Ростовская область подписала 12 соглашений на 111 млрд рублей в первый день ПМЭФ

Ростовская область подписала 12 соглашений с компаниями и концернами по итогам первого дня ПМЭФ.

Источник: Комсомольская правда

В первый день Петербургского международного экономического форума Ростовская область подписала 12 соглашений с крупнейшими компаниями и концернам, в том числе с государственным участием. Об этом «Комсомольской правде» рассказал глава региона Юрий Слюсарь.

Общая сумма соглашений составила 111 миллиардов рублей. Среди знакомых — соглашение с «Росатомом». Оно предусматривает создание производства по изготовлению генераторов для атомных и тепловых электростанций.

Другой пример — соглашение со «Сбером» по созданию нового центра IT-компетенций. Это будет образовательная платформа для подготовки или переподготовки профильных специалистов.

— Для нас, как региона с сильными традициями в сфере информационных технологий, важно постоянно поддерживать и развивать эти компетенции, — прокомментировал Юрий Слюсарь.