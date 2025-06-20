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Число бракосочетаний этим летом в Москве может побить рекорд

Ракова: в Москве 36 тысяч пар подали заявки на регистрацию брака в летние месяцы.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Число бракосочетаний этим летом в Москве может побить рекорд прошлого года, заявки на регистрацию брака подали уже 36 тысяч пар, продолжается запись на июль и на август, сообщила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«В этом году у нас уже подали на регистрацию брака 36 тысяч пар. Еще идет запись на июль и на август, а за весь летний сезон прошлого года всего было зарегистрировано 34 тысячи пар. Поэтому, скорее всего, мы побьём рекорд браков прошлого года», — рассказала Ракова.

По словам вице-мэра, каждый год активно создаются новые площадки в рамках проекта мэра «Новые адреса счастья». В этом году открыты три таких площадки: Москино, территория на «Яузе», усадьба Третьякова. Кроме того, москвичам начали предлагать провести праздничные мероприятия не совсем в традиционном плане, например, уже прошли свадьбы на конях.

«Мы активно начинаем использовать наши городские парки для торжественной регистрации брака в летний сезон. Так, провели свадьбу в Екатерининском парке в шатрах с выступлением знаменитостей. Это, конечно, очень понравилось москвичам. Сейчас вы видели, какие прекрасные локации формируются в Москве в рамках проекта “Лето в Москве”, и мы уже организовали несколько площадок в рамках этого фестиваля, чтобы также обеспечить регистрацию брака на этих прекрасных пространствах. Дальше будем их расширять», — добавила Ракова.

Петербургский международный экономический форум проходит 18—21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». РИА Новости выступает информационным партнером форума.

Читайте полный текст интервью Анастасии Раковой >>.

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