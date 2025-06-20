Число бракосочетаний этим летом в Москве может побить рекорд

«Мы активно начинаем использовать наши городские парки для торжественной регистрации брака в летний сезон. Так, провели свадьбу в Екатерининском парке в шатрах с выступлением знаменитостей. Это, конечно, очень понравилось москвичам. Сейчас вы видели, какие прекрасные локации формируются в Москве в рамках проекта “Лето в Москве”, и мы уже организовали несколько площадок в рамках этого фестиваля, чтобы также обеспечить регистрацию брака на этих прекрасных пространствах. Дальше будем их расширять», — добавила Ракова.