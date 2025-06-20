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Российские вузы в Узбекистане: куда поступать и когда подавать документы

ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. В 2025 году в Узбекистане абитуриенты могут подать документы в филиалы 13 российских вузов.

Источник: Sputnik.uz

Часть этих вузов уже принимает абитуриентов, прием в других стартовал сегодня, 20 июня. Какие направления предлагают высшие образовательные учреждения России в Узбекистане и когда подавать документы — читайте в обзоре Sputnik Узбекистан.

1. Филиал МГУ им. М. В. Ломоносова в Ташкенте.

Направления:

Прикладная математика и информатика.

Психология.

Реклама и связи с общественностью.

Филология (русский язык и литература).

Менеджмент.

Сайт: msu.uz

Адрес: г. Ташкент, проспект Амира Темура, 22.

Тел: (+99871) 232−28−11, (+99871) 232−28−22.

Приём документов — с 20 июня по 10 июля.

2. Ташкентский филиал РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина.

Направления:

Нефтегазовое дело.

Нефтегазовая техника и технологии.

Экономика.

Менеджмент.

Сайт: gubkin.uz/ru

Адрес: г. Ташкент, проспект Амира Темура, 22.

Тел: +998 71 200 01 56.

Приём документов — с 16 июня по 1 июля.

3. Ташкентский филиал РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Направления:

Экономика.

Менеджмент.

Инноватика.

Информационные системы и технологии.

Сайт: reu.uz

Адрес: г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, массив Ялангач, ул. Шахриобод, 3.

Тел: (+99871) 262−44−35, 262−43−52.

Приём документов — до 20 августа.

4. Филиал НИТУ «МИСиС» в г. Алмалыке.

Направления:

Горное дело.

Металлургия.

Автоматизация технологических процессов и производств.

Экономика.

Электроэнергетика и электротехника.

Информационные системы и технологии.

Сайт: misis.uz

Адрес: г. Алмалык, Ташкентская область, ул. А. Темура, 56.

Тел: +998 70 614−22−64.

Приём документов — до 11 июля, второй этап — до 20 июля.

5. Ташкентский филиал НИЯУ «МИФИ».

Направления:

Теплоэнергетика и теплотехника.

Электроэнергетика и электротехника.

Ядерная энергетика и теплофизика.

Ядерная физика и технологии.

Физика.

Адрес: г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, пос. Улугбек, ул. Хуросон, 1.

Тел: +998 71 231−91−29, +998 71 231−91−80.

Прием документов — до 7 июля.

6. Ташкентский филиал НИУ «МЭИ».

Направления:

Теплоэнергетика и теплотехника.

Электроэнергетика и электротехника.

Экономика.

Менеджмент.

Электроника и наноэлектроника.

Управление техническими системами.

Управление качеством.

Сайт: mpei.ru

Адрес: г. Ташкент, Алмазарский район, ул. Ёгду, 1.

Приемная комиссия (Telegram) — @meiqabul.

Прием документов — стартует в ближайшее время. Актуальная информация — t.me/mpeiuz

7. Филиал РХТУ им. Д. И. Менделеева в Ташкенте.

Направления:

Химическая технология.

Химическая технология материалов современной энергетики.

Техносферная безопасность.

Материаловедение и технологии материалов.

Фармация.

Экономика.

Менеджмент.

Педагогическое образование (с двумя профилями).

Сайт: www.muctr.ru

Адрес: г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, массив ТТЗ-1, д. 47.

Тел: +7 (499) 978−59−60, +998 99 784−93−44, +998 99 644−52−38.

Приём документов — с 20 июня по 15 июля (бюджет), до 15 августа (платное).

8. Филиал Астраханского ГТУ в Ташкентской области.

Направления:

Продукты питания животного происхождения.

Водные биоресурсы и аквакультура.

Экология и природопользование.

Экономика.

Сайт: astu.uz

Адрес: Ташкентская область, Кибрайский район, ул. Университетская, 2.

Тел: +998 99 813−36−47, +998 55 503−01−27.

Приём документов — с 20 июня по 24 августа.

9. Ташкентский филиал РГПУ им. А. И. Герцена.

Направления:

Педагогическое образование.

Психолого-педагогическое образование.

Специальное (дефектологическое) образование.

Психология.

Лингвистика.

Сайт: www.herzen.uz

Адрес: г. Ташкент, Яккасарайский район, ул. Бабура, 55.

Тел: +998 77 364−44−18, +998 77 354−44−18, +998 77 394−44−18.

Прием документов — с 20 июня по 21 августа.

10. Ташкентский филиал СПбГУ.

Направления:

Экономика.

Фундаментальная информатика и информационные технологии.

Сайт: www.spbu.uz

Адрес: г. Ташкент, Мирабадский район, ул. Шахрисабз, 16.

Тел: +998 97 735−48−05, +998 93 742−88−99, +998 99 573−49−83.

Прием документов — до 20 августа.

11. Джизакский филиал КФУ.

Направления:

Лечебное дело.

Стоматология.

Фармация.

Медицинская биохимия.

Программная инженерия.

Информационные системы и технологии.

Автоматизация технологических процессов и производств.

Геология.

Экономика.

Лингвистика.

Журналистика.

Сайт: kpfu.ru/dzhizak

Адрес: г. Джизак, махалля Джизаклик, ул. Ш. Рашидова, 295.

Тел: +998 72 224−65−28.

Прием документов — до 5 июля.

12. ВГИК — Всероссийский государственный институт кинематографии им. С. А. Герасимова.

Направления:

Драматургия.

Режиссура кино и телевидения.

Кинооператорство.

Адрес: г. Ташкент, ул. Чиланзар, 1А.

Тел: +998 94 728−82−71, +998 99 147−22−66.

Прием документов — до 19 июля.

13. Филиал МГИМО в Ташкенте.

Направления:

Юриспруденция.

Бизнес-информатика.

Сайт: mgimo.uz

Адрес: г. Ташкент, проспект Мирзо Улугбека, 47.

Тел: +998 71 207−32−57, 207−32−56, 207−32−54.

Прием документов — до 21 июля.