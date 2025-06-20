Российские вузы в Узбекистане: куда поступать и когда подавать документы

Часть этих вузов уже принимает абитуриентов, прием в других стартовал сегодня, 20 июня. Какие направления предлагают высшие образовательные учреждения России в Узбекистане и когда подавать документы — читайте в обзоре Sputnik Узбекистан.
1. Филиал МГУ им. М. В. Ломоносова в Ташкенте.
Направления:
Прикладная математика и информатика.
Психология.
Реклама и связи с общественностью.
Филология (русский язык и литература).
Менеджмент.
Сайт: msu.uz
Адрес: г. Ташкент, проспект Амира Темура, 22.
Тел: (+99871) 232−28−11, (+99871) 232−28−22.
Приём документов — с 20 июня по 10 июля.
2. Ташкентский филиал РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина.
Направления:
Нефтегазовое дело.
Нефтегазовая техника и технологии.
Экономика.
Менеджмент.
Сайт: gubkin.uz/ru
Адрес: г. Ташкент, проспект Амира Темура, 22.
Тел: +998 71 200 01 56.
Приём документов — с 16 июня по 1 июля.
3. Ташкентский филиал РЭУ им. Г. В. Плеханова.
Направления:
Экономика.
Менеджмент.
Инноватика.
Информационные системы и технологии.
Сайт: reu.uz
Адрес: г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, массив Ялангач, ул. Шахриобод, 3.
Тел: (+99871) 262−44−35, 262−43−52.
Приём документов — до 20 августа.
4. Филиал НИТУ «МИСиС» в г. Алмалыке.
Направления:
Горное дело.
Металлургия.
Автоматизация технологических процессов и производств.
Экономика.
Электроэнергетика и электротехника.
Информационные системы и технологии.
Сайт: misis.uz
Адрес: г. Алмалык, Ташкентская область, ул. А. Темура, 56.
Тел: +998 70 614−22−64.
Приём документов — до 11 июля, второй этап — до 20 июля.
5. Ташкентский филиал НИЯУ «МИФИ».
Направления:
Теплоэнергетика и теплотехника.
Электроэнергетика и электротехника.
Ядерная энергетика и теплофизика.
Ядерная физика и технологии.
Физика.
Сайт: tashkent.mephi.ru
Адрес: г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, пос. Улугбек, ул. Хуросон, 1.
Тел: +998 71 231−91−29, +998 71 231−91−80.
Прием документов — до 7 июля.
6. Ташкентский филиал НИУ «МЭИ».
Направления:
Теплоэнергетика и теплотехника.
Электроэнергетика и электротехника.
Экономика.
Менеджмент.
Электроника и наноэлектроника.
Управление техническими системами.
Управление качеством.
Сайт: mpei.ru
Адрес: г. Ташкент, Алмазарский район, ул. Ёгду, 1.
Приемная комиссия (Telegram) — @meiqabul.
Прием документов — стартует в ближайшее время. Актуальная информация — t.me/mpeiuz
7. Филиал РХТУ им. Д. И. Менделеева в Ташкенте.
Направления:
Химическая технология.
Химическая технология материалов современной энергетики.
Техносферная безопасность.
Материаловедение и технологии материалов.
Фармация.
Экономика.
Менеджмент.
Педагогическое образование (с двумя профилями).
Сайт: www.muctr.ru
Адрес: г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, массив ТТЗ-1, д. 47.
Тел:
Приём документов — с 20 июня по 15 июля (бюджет), до 15 августа (платное).
8. Филиал Астраханского ГТУ в Ташкентской области.
Направления:
Продукты питания животного происхождения.
Водные биоресурсы и аквакультура.
Экология и природопользование.
Экономика.
Сайт: astu.uz
Адрес: Ташкентская область, Кибрайский район, ул. Университетская, 2.
Тел: +998 99 813−36−47, +998 55 503−01−27.
Приём документов — с 20 июня по 24 августа.
9. Ташкентский филиал РГПУ им. А. И. Герцена.
Направления:
Педагогическое образование.
Психолого-педагогическое образование.
Специальное (дефектологическое) образование.
Психология.
Лингвистика.
Сайт: www.herzen.uz
Адрес: г. Ташкент, Яккасарайский район, ул. Бабура, 55.
Тел: +998 77 364−44−18, +998 77 354−44−18, +998 77 394−44−18.
Прием документов — с 20 июня по 21 августа.
10. Ташкентский филиал СПбГУ.
Направления:
Экономика.
Фундаментальная информатика и информационные технологии.
Сайт: www.spbu.uz
Адрес: г. Ташкент, Мирабадский район, ул. Шахрисабз, 16.
Тел: +998 97 735−48−05, +998 93 742−88−99, +998 99 573−49−83.
Прием документов — до 20 августа.
11. Джизакский филиал КФУ.
Направления:
Лечебное дело.
Стоматология.
Фармация.
Медицинская биохимия.
Программная инженерия.
Информационные системы и технологии.
Автоматизация технологических процессов и производств.
Геология.
Экономика.
Лингвистика.
Журналистика.
Сайт: kpfu.ru/dzhizak
Адрес: г. Джизак, махалля Джизаклик, ул. Ш. Рашидова, 295.
Тел: +998 72 224−65−28.
Прием документов — до 5 июля.
12. ВГИК — Всероссийский государственный институт кинематографии им. С. А. Герасимова.
Направления:
Драматургия.
Режиссура кино и телевидения.
Кинооператорство.
Сайт: vgik-tashkent.uz
Адрес: г. Ташкент, ул. Чиланзар, 1А.
Тел: +998 94 728−82−71, +998 99 147−22−66.
Прием документов — до 19 июля.
13. Филиал МГИМО в Ташкенте.
Направления:
Юриспруденция.
Бизнес-информатика.
Сайт: mgimo.uz
Адрес: г. Ташкент, проспект Мирзо Улугбека, 47.
Тел: +998 71 207−32−57, 207−32−56, 207−32−54.
Прием документов — до 21 июля.