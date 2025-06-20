Волонтеру Россинской* вынесли приговор по делу о финансировании ВСУ

По версии следствия, обвиняемая в Instagram*** (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) размещала призывы к оказанию материальной и финансовой помощи батальону «Азов»** (признан террористическим и запрещен в РФ), а также сама переводила деньги на его финансирование. Она обвиняется по п. «в» ч. 2 ст. 280.1 УК РФ (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации), ч. 4 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности, связанное с его финансированием), ст. 275 УК РФ (государственная измена). Преступная деятельность Россинской* была выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ России по Белгородской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ.