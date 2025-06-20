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Школьный маршрут в Хворостянском районе обновляют по нацпроекту

В Самарской области стартовал ремонт важного участка дороги «Осинки Хворостянка» Чагра Марьевка.

В Самарской области стартовал ремонт важного участка дороги «Осинки Хворостянка» Чагра Марьевка. Более 18 километров трассы соединяют села Новокуровка и Марьевка, а также ведут к районным центрам с социальными объектами.

Дорога особенно важна для местных школьников по ней ежедневно ездит автобус, перевозящий более 30 учеников между Чагрой и Марьевкой.

Что уже сделано с мая:

— Выполнено фрезерование старого покрытия.

— Идёт укладка выравнивающего слоя.

В планах:

— Уширение проезжей части.

— Ремонт 30 водопропускных труб.

— Укрепление обочин.

— Установка 400 метров барьерного ограждения.

— Монтаж 220 дорожных знаков.

— Нанесение термопластиковой разметки.

Работы ведутся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Завершить ремонт планируют к октябрю 2025 года.

Кстати, в этом году в регионе обновят более 150 километров дорог, по которым ездят школьные автобусы.