Школьный маршрут в Хворостянском районе обновляют по нацпроекту

В Самарской области стартовал ремонт важного участка дороги «Осинки Хворостянка» Чагра Марьевка. Более 18 километров трассы соединяют села Новокуровка и Марьевка, а также ведут к районным центрам с социальными объектами.
Дорога особенно важна для местных школьников по ней ежедневно ездит автобус, перевозящий более 30 учеников между Чагрой и Марьевкой.
Что уже сделано с мая:
— Выполнено фрезерование старого покрытия.
— Идёт укладка выравнивающего слоя.
В планах:
— Уширение проезжей части.
— Ремонт 30 водопропускных труб.
— Укрепление обочин.
— Установка 400 метров барьерного ограждения.
— Монтаж 220 дорожных знаков.
— Нанесение термопластиковой разметки.
Работы ведутся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Завершить ремонт планируют к октябрю 2025 года.
Кстати, в этом году в регионе обновят более 150 километров дорог, по которым ездят школьные автобусы.