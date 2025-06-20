Самарские «Крылья Советов» проявляют интерес к 31-летнему Алексею Сутормину

Полузащитник в минувшем сезоне был в «Ростове» по договору аренды южан с петербургским «Зенитом». Сейчас — свободный агент.
Алексей Сутормин присоединился к «сельмашам» в августе 2024-го. Сыграл в 33 встречах. Дважды отличился. Плюс голевая передача и три «горчичника». До этого выступал за команду с берегов Невы, «Сочи», «Рубин», «Оренбург» и «Волгарь».
Также есть три матча за сборную и один мяч за нее. Портал Transfermarkt оценивает 31-летнего футболиста в 1 млн евро. Об интересе к нему со стороны «зелено-бело-синих» пишет «РБ Спорт».
Недавно президент РПЛ Александр Алаев заявил, что волжане испытывают временные сложности. При этом сильных опасений насчет «КС» у него нет.
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