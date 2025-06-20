В Самаре с 1 июля оклады у сотрудников ТТУ вырастут на 15%

В Самаре собираются повысить зарплату работникам ТТУ. Об этом стало известно от главы города Ивана Носкова.
Как стало известно, доход сотрудников учреждения повысят на 15%.
Также, работники управления могут получить 100 тысяч рублей при приеме на работу, а также рассчитывать на выплату по 50 тысяч рублей в течение года. Далее выплаты составят по 15 тысяч рублей каждый месяц до отметки в три года работы.
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