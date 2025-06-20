В Московском зоопарке теперь можно наблюдать онлайн за жирафом и зебрами

«Мы рады сообщить, что теперь за зебрами Греви и южноафриканским жирафом можно наблюдать онлайн. Эти экзотические обитатели саванны отлично ладят друг с другом. В природе каждый вид, не конкурируя с другими, питается в определенном растительном ярусе. Излюбленный корм зебр — соцветия злаков. А жирафы пасутся на высоте от двух до шести метров, поедая части растений, недоступных для других животных. В зоопарке для них каждый год высаживают разнообразную растительность, а для Липы отдельно подвешивают вертикальные и горизонтальные кормушки», — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, чьи слова приводятся в сообщении.