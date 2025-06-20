Чернышенко рассказал о стратегии развития образования до 2036 года

С. -ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Стратегия развития образования России на период до 2036 года с перспективой до 2040 года будет представлена президенту РФ Владимиру Путину на Всероссийском съезде преподавателей в августе 2025 года, сообщил РИА Новости «на полях» ПМЭФ вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
«Сейчас по поручению президента ведется глобальная работа по созданию Стратегии развития образования всех уровней. И в августе этого года на Всероссийском съезде преподавателей она будет представлена президенту», — сказал Чернышенко. Он добавил, что стратегия предусматривает огромное количество нововведений и улучшений в системе образования страны.
«Все самое лучшее, что было накоплено и за советское время, и сейчас в российские годы, с помощью всего сообщества — учителей и экспертов — будет тщательно проработано и закреплено в стратегии», — заключил вице-премьер РФ.
В разработке Стратегии развития образования на период до 2036 года с перспективой до 2040 года принимают участие более 1,5 тысячи экспертов. Это эксперты в области образования, представители бизнес-сообщества, институтов и органов власти, а также ученые, общественные деятели и родители из всех субъектов РФ.
Петербургский международный экономический форум проходит 18−21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». РИА Новости выступает информационным партнером форума.