Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минтруд постарается сделать 31 декабря выходным днем, заявил Котяков

Котяков: Минтруд постарается сделать 31 декабря 2026 года выходным днем.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Минтруд постарается сделать 31 декабря 2026 года в России выходным днем, чтобы граждане смогли подготовиться к празднованию Нового года, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в интервью РИА Новости на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме.

«В 2025 году 31 декабря будет выходным днем. И в 2026 году постараемся сделать так же», — сказал Котяков.

Он подчеркнул, что при формировании календаря праздничных и выходных дней руководствуются идеей сделать 31 декабря выходным днем, чтобы люди имели возможность в преддверие праздника подготовиться, традиционно накрыть стол для семейного ужина.

Петербургский международный экономический форум проходит 18−21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». РИА Новости выступает информационным партнером форума.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.

Узнать больше по теме
Антон Котяков: биография, семья и путь к должности министра труда России
Экономист, госсоветник, глава Министерства труда и соцзащиты России, бывший замминистра финансов, Антон Котяков зарекомендовал себя как профессионал в области управления, успешно реализовавший проекты по улучшению социальной политики страны. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше