Минтруд постарается сделать 31 декабря выходным днем, заявил Котяков

С. -ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Минтруд постарается сделать 31 декабря 2026 года в России выходным днем, чтобы граждане смогли подготовиться к празднованию Нового года, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в интервью РИА Новости на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме.
«В 2025 году 31 декабря будет выходным днем. И в 2026 году постараемся сделать так же», — сказал Котяков.
Он подчеркнул, что при формировании календаря праздничных и выходных дней руководствуются идеей сделать 31 декабря выходным днем, чтобы люди имели возможность в преддверие праздника подготовиться, традиционно накрыть стол для семейного ужина.
Петербургский международный экономический форум проходит 18−21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.