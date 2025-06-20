Минтруд постарается сделать 31 декабря выходным днем, заявил Котяков

С. -ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Минтруд постарается сделать 31 декабря 2026 года в России выходным днем, чтобы граждане смогли подготовиться к празднованию Нового года, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в интервью РИА Новости на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме.