В Красноярске изменится схема движения четырех автобусов

Эти автобусы с ул. Академика Вавилова будут сворачивать на ул. Шелковую, не доезжая кольца около здания по ул. Академика Вавилова № 55А. Затем автобусы будут поворачивать на проспект им. газеты «Красноярский рабочий» и далее возвращаться на свою схему движения. Из маршрута будут исключены остановки «Площадь 50 лет Победы» и «ул. Корнетова». На участке объезда перекрытия будут установлены временные остановки в прямом и обратном направлении по ул. Шелковая в районе домов № 1 и № 10.