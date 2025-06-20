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В Красноярске изменится схема движения четырех автобусов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 21 июня в Красноярске временно изменится схема движения автобусов № 58, № 65, № 90, № 92.

Источник: Соцсети

Это связано с перекрытием движения по улице Академика Вавилова. Там проводится ремонт тепловых сетей, сообщают в городском Дептрансе.

Эти автобусы с ул. Академика Вавилова будут сворачивать на ул. Шелковую, не доезжая кольца около здания по ул. Академика Вавилова № 55А. Затем автобусы будут поворачивать на проспект им. газеты «Красноярский рабочий» и далее возвращаться на свою схему движения. Из маршрута будут исключены остановки «Площадь 50 лет Победы» и «ул. Корнетова». На участке объезда перекрытия будут установлены временные остановки в прямом и обратном направлении по ул. Шелковая в районе домов № 1 и № 10.