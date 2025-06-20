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На угольной шахте в Ростовской области нашли множество грубых нарушений

Сразу 18 нарушений экологической безопасности выявили на одной из шахт в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

На одной из угольных шахт в Красносулинском районе Ростовской области выявили внушительное количество нарушений экологической безопасности. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

— В отношении руководства шахты зафиксировали 18 нарушений, угрожающих окружающей среде значительным ущербом, — отметили в МВД.

Как уточнили в полиции, проверку на предприятии провели в рамках межведомственного профилактического мероприятия «ТЭК». Правоохранители работали вместе с представителями Черноморо-Азовского управления Росприроднадзора.

Напомним, в апреле 2025 года в шахте «Садкинская» в Белокалитвинском районе произошло обрушение породы. Тогда помощь потребовалась двум шахтерам, их спасли горноспасатели. Было возбуждено уголовное дело.

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