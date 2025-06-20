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Почти четыре тысячи омичей пострадали от укусов клещей в текущем году

Жителей региона по-прежнему зовут на прививки и рекомендуют быть осторожными при посещении лесов.

Источник: Комсомольская правда

Управление Роспотребнадзора по Омской области опубликовала сегодня, 20 июня, информацию о количестве омичей, пострадавших в этом сезоне от укусов клещей.

По сводке ведомства, в медицинские организации Омской области обратилось 3777 человек, пострадавших от укусов клещей. В это число входят 1223 ребенка. В Роспотребнадзоре отмечают, что в целях дальнейшей профилактики запланировано провести обработку потенциально опасных мест в Омске и области на площади более 3 тысяч гектаров. Также, в целях профилактики, омичам рекомендуется поставить прививку, защищающую от клещевого энцефалита.

Также обеспечена готовность лабораторий для исследования клещей на зараженность переносимыми ими вирусами. На 19 июня в лабораториях исследовано 97% клещей, снятых с омичей. Из них выявлены 9% зараженных боррелиями, 2,3% зараженных вирусом клещевого энцефалита, 0,9% зараженных моноцитарным эрлихиозом человека и 0,9% — возбудителями гранулоцитарного анаплазмоза человека.