Почти четыре тысячи омичей пострадали от укусов клещей в текущем году

По сводке ведомства, в медицинские организации Омской области обратилось 3777 человек, пострадавших от укусов клещей. В это число входят 1223 ребенка. В Роспотребнадзоре отмечают, что в целях дальнейшей профилактики запланировано провести обработку потенциально опасных мест в Омске и области на площади более 3 тысяч гектаров. Также, в целях профилактики, омичам рекомендуется поставить прививку, защищающую от клещевого энцефалита.