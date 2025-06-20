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Число уезжающих из Омской области сократилось почти вдвое

Иностранные мигранты способствуют росту населения.

Источник: Om1 Омск

Омскстат опубликовал новые данные о миграции населения Омской области за январь-март 2025 года, и, как стало известно, регион впервые за три месяца демонстрирует положительный миграционный прирост. С сентября прошлого года в Омскую область каждый месяц приезжает больше людей, чем уезжает. В первом квартале текущего года прирост составил 505 человек.

Несмотря на это, отток населения в другие регионы России продолжает наблюдаться. В период с января по март из Омской области уехало 2,9 тысячи человек. Однако стоит отметить, что этот показатель значительно снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда миграционная убыль составила 3,4 тысячи человек.

Основным источником миграционного прироста остаются иностранные граждане. Согласно данным Омскстата, наибольшее количество мигрантов поступает из Казахстана, Узбекистана и Таджикистана. За первые три месяца 2025 года в Омскую область приехали 1,7 тысячи человек из-за границы, в то время как 653 человека вернулись на родину.