Число уезжающих из Омской области сократилось почти вдвое

Несмотря на это, отток населения в другие регионы России продолжает наблюдаться. В период с января по март из Омской области уехало 2,9 тысячи человек. Однако стоит отметить, что этот показатель значительно снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда миграционная убыль составила 3,4 тысячи человек.