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Котяков рассказал о росте МРОТ в 2026 году

Министр труда Котяков: МРОТ превысит 27 тысяч рублей в 2026 году.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. МРОТ в следующем году будет выше 27 тысяч рублей, сообщил глава Минтруда Антон Котяков в интервью РИА Новости.

«С учетом сложившейся динамики уровня оплаты труда видим, что в 2026 году МРОТ превысит 27 тысяч рублей», — сказал собеседник агентства на ПМЭФ.

Как уточнил Котяков:

повышение затронет около 4,6 миллиона человек;сейчас идет подготовка проектных документов;величину МРОТ зафиксируют при подготовке закона о бюджете.

Президент Владимир Путин поручил повысить минимальный размер оплаты труда к 2030-му не менее чем до 35 тысяч рублей. Этот показатель составляет 48% от медианной заработной платы в России.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

Читайте полный текст интервью Антона Котякова >>

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