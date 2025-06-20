Кишинев встанет в большую пробку: В столице перекрывают улицу — рассказываем, как изменятся маршруты общественного транспорта

Ограничение движения в столице: как будет ездить общественный транспорт.
Примария муниципия Кишинёв информирует, что в период с 19:00 20 июня до 12:00 21 июня будет приостановлено дорожное движение по ул. Христо Ботева в связи с необходимостью проведения работ по восстановлению асфальтового покрытия (укладка верхнего слоя) на указанной артерии.
На время проведения работ движение общественного транспорта будет организовано следующим образом:
Троллейбусный маршрут № 4:
Обратно: с бульвара Дечебал — на бульвар Траян, далее по техническому участку на улице Гренобле. Туда: бульвар Траян — бульвар Дечебал и далее по установленному маршруту.
Маршрутное такси № 184:
Туда: с ул. Трандафирилор — на бульвар Дачия, ул. Теилор, ул. Индепенденцей. Обратно: по установленному маршруту.
Также будет приостановлено движение транспорта по ул. Ливиу Деляну, на участке между ул. Николае Костин и ул. Алба-Юлия: с 20:00 23 июня до 06:00 24 июня и с 20:00 24 июня до 06:00 25 июня. Эта мера связана с необходимостью выполнения работ по восстановлению асфальтового покрытия (нанесение выравнивающего слоя) на ул. Ливиу Деляну.
На время проведения работ движение общественного транспорта будет организовано следующим образом.
ТРОЛЛЕЙБУСЫ.
Маршрут № 33:
С ул. Алба-Юлия — на ул. Онисифора Гибу, ул. Николае Костин, ул. Ливиу Деляну и далее по установленному маршруту.
Маршрут № 38:
Туда: с ул. Алба-Юлия — на ул. Онисифора Гибу, ул. Николае Костин и далее по маршруту.
В обратном направлении: с ул. Николае Костин — на ул. Онисифора Гибу, ул. Алба-Юлия.
АВТОБУСЫ.
Маршрут № 26:
Туда: с ул. Ливиу Деляну — на ул. Онисифора Гибу, ул. Алба-Юлия и далее по установленному маршруту. В обратном направлении: по установленному маршруту.
На период проведения работ МП «Exdrupo» установит необходимые дорожные знаки и ограждения в соответствии со схемой, согласованной с Управлением полиции муниципия Кишинёв.
Муниципальные службы просят жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и приносят извинения за возможные неудобства.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Туристам из Молдовы разъяснили, принимают ли «старые» доллары в Турции и Египте: Как не остаться без покупок в заморских странах.
С какой наличной валютой лучше ехать на отдых (далее…).
Если видите бедность в Молдове, коррупцию, развал и невыплату зарплат железнодорожникам, значит вы — агент Кремля: Почему у власти на все вопросы — один ответ.
Если вижу, как растет каждый день в моем районе блошиный рынок, а тамошние бабушки жалуются, что живут впроголодь, потому что пенсии мизерные, получается я — агент Кремля! (далее…).
«Мама, ты чего, меня не узнала, — я попала в ДТП»: Журналистов «КП» в Молдове «бомбили» мошенники — в ходе телефонных разговоров выяснились интересные подробности.
Странно, что кто-то еще попадается на удочку мошенников (далее…).