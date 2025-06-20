Кишинев встанет в большую пробку: В столице перекрывают улицу — рассказываем, как изменятся маршруты общественного транспорта

Также будет приостановлено движение транспорта по ул. Ливиу Деляну, на участке между ул. Николае Костин и ул. Алба-Юлия: с 20:00 23 июня до 06:00 24 июня и с 20:00 24 июня до 06:00 25 июня. Эта мера связана с необходимостью выполнения работ по восстановлению асфальтового покрытия (нанесение выравнивающего слоя) на ул. Ливиу Деляну.