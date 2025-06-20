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В Красноярском крае ребенок погиб, задев электрический удлинитель

Шестилетний мальчик получил смертельный удар электротоком в Абанском районе Красноярского края.

Источник: Российская газета

Несчастный случай произошел 20 июня в поселке Долгий Мост. Ребенок коснулся электрического удлинителя, лежавшего во дворе дома и подключенного к сети. Мальчик погиб.

Следователи уточняют обстоятельства трагического инцидента. Прокуратура тоже проводит проверку. Не исключено, что изоляция упомянутого устройства была повреждена (изношена под влиянием времени или содрана в результате механического воздействия), и провод оголился.

Известно, что дошкольник находился под присмотром мамы. Семья не числится на учете в органах профилактики.