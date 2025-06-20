Сову с травмой головы спасли в Приморье

Оказалось, что у птицы нет открытых ран или повреждений. И все же она нуждается в лечении от нескольких дней до недель. Сейчас, как сообщили «КП» из «Центр “Тигр”, сове делают уколы, чтобы снять отек после травмы. У пернатой тяжелое состояние и плохой аппетит. Что случилось с птицей, тоже пока неизвестно.