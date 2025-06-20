Сову с травмой головы спасли в Приморье

На дороге Владивосток — Хабаровск нашли сову с черепно-мозговой травмой. Неравнодушные люди отвезли беднягу к ветеринару. Сейчас она под пристальным вниманием специалистов, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Оказалось, что у птицы нет открытых ран или повреждений. И все же она нуждается в лечении от нескольких дней до недель. Сейчас, как сообщили «КП» из «Центр “Тигр”, сове делают уколы, чтобы снять отек после травмы. У пернатой тяжелое состояние и плохой аппетит. Что случилось с птицей, тоже пока неизвестно.
Хотим напомнить, что В Козьмино специалисты спасли травмированного оленя, который пытался от них убежать. У него была травмирована нога, однако поймать его стало трудной задачей. В ловле копытного очень помогли местные жители: они дали зоозащитникам свою лодку.