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В Иркутской области потушили два лесных пожара

19 июня в лесном фонде Иркутской области было обнаружено три пожара на общей площади 7 га.

Источник: Reuters

Два из них, расположенные в Куйтунском и Черемховском районах, общей площадью 5,5 га, были ликвидированы в тот же день. В тушении участвовали 23 сотрудника лесопожарных формирований и 5 единиц наземной техники. Авиамониторинг осуществляли 8 самолетов Ан-2 и 7 легкомоторных самолетов, налетав в общей сложности 57 часов 40 минут. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Один пожар площадью 1,5 га в Братском районе не удалось потушить 19 июня. На утро 20 июня в его тушении задействованы 50 человек и 10 единиц наземной техники. Наземное патрулирование лесов 20 июня ведут 156 групп, в составе которых 384 сотрудника лесной охраны.

С 20 июня в регионе действует ограничение на пребывание граждан и въезд транспортных средств в леса.