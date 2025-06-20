В Иркутской области потушили два лесных пожара

Два из них, расположенные в Куйтунском и Черемховском районах, общей площадью 5,5 га, были ликвидированы в тот же день. В тушении участвовали 23 сотрудника лесопожарных формирований и 5 единиц наземной техники. Авиамониторинг осуществляли 8 самолетов Ан-2 и 7 легкомоторных самолетов, налетав в общей сложности 57 часов 40 минут. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.