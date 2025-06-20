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Латвия запретила белорусам покупать недвижимость в стране

Сейм Латвии запретил белорусам и россиянам покупать недвижимость в стране.

Источник: Комсомольская правда

Латвия запретила белорусам покупать недвижимость в стране. Сейм указанной страны в третьем и окончательном чтении принял закон «Об ограничении сделок, угрожающих национальной безопасности», запрещающий гражданам Беларуси и России покупать недвижимость в стране, пишет БелТА со ссылкой на СМИ Латвии.

Отмечается, что указанный запрет будет распространяться не только в отношении физлиц Беларуси и России, но и на юрлиц, которые зарегистрированы в двух странах. Кроме того, запрет будет применяться к юридическим лицам, где белорусам и россиянам принадлежит не менее 25% долей (акций), где они являются фактическими бенефициарами. Также ограничение будет применено и к юридическим структурам, созданным в Беларуси и России.

Сказано, что запрет будет действовать на сделки, которые были заключены после вступления закона в силу. Вместе с тем есть и исключения. К примеру, если имущество наследуется родственниками или признается собственностью по вердикту суда.

Сообщается, что отдельная правка, которая предусматривала послабление для белорусов, получивших в Латвии статус беженца, была отвергнута перед третьем чтением. Закон вступит в силу после подписания президентом Латвии.