Юрий Слюсарь: В Волгодонске запустят новое производство на заводе «Атоммаш»

— В Волгодонске на «Атоммаше» накоплены достаточные компетенции для производства турбин и генераторов для АЭС и паровых турбин для тепловых станций. Для города атомщиков наше соглашение означает возможность заметных капиталовложений в развитие производственной базы, — подчеркнул Юрий Слюсарь.