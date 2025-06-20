Юрий Слюсарь: В Волгодонске запустят новое производство на заводе «Атоммаш»

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) Ростовская область заключила стратегическое соглашение с госкорпорацией «Росатом». Документ предусматривает масштабные инвестиции в развитие завода «Атоммаш» в Волгодонске и одновременное улучшение городской среды. Подробнее о соглашении глава региона Юрий Слюсарь рассказал в открытой на форуме студии радио «Комсомольская правда».
В рамках подписанного соглашения на «Атоммаше» запустят новую линию по производству генераторов для атомных и тепловых электростанций, будет модернизирована производственная база предприятия, создадут около 400 рабочих мест.
— В Волгодонске на «Атоммаше» накоплены достаточные компетенции для производства турбин и генераторов для АЭС и паровых турбин для тепловых станций. Для города атомщиков наше соглашение означает возможность заметных капиталовложений в развитие производственной базы, — подчеркнул Юрий Слюсарь.
Параллельно подписан протокол о комплексном развитии Волгодонска, который включает реконструкцию школ и детских садов, модернизацию медицинских учреждений, капитальный ремонт дорожной сети, благоустройство общественных пространств и строительство спортивных объектов. На эти цели в 2025—2027 годах направят 3,2 млрд рублей из бюджетных и внебюджетных источников.
— Мы договорились с госкорпорацией «Росатом» о серьезной работе, которая позволит заметно улучшить ситуацию в Волгодонске — и в социальной сфере, и в целом повысит качество жизни горожан, — прокомментировал подписанный протокол глава региона.
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