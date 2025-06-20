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На остров Ольхон грузовики перевозят на отдельной барже с паромом

Её используют для транспорта, который доставляет материалы для ремонта дорог.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

На остров Ольхон грузовики теперь передвигаются на отдельном судне — это баржа с паромом. Ей будут пользоваться водители большегрузов, которые ведут на остров стройматериалы для ремонта дорог. За день баржа осуществляет шесть рейсов. Как сообщили КП-Иркутск в правительстве региона, сейчас на Ольхоне будут восстанавливать участки проезжей части протяженностью 12,3 километра.

— Ремонт дорог на Ольхоне идет быстрыми темпами. Все необходимые материалы для проведения работ доставляют с материка. В сутки это несколько десятков машин, — рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства региона Максим Лобанов.

Также с острова на барже вывозят мусор и легковые авто с высокой посадкой. Судно будет работать весь туристический сезон. Если грузовых машин слишком много, то их в первую очередь могут распределить и на другие три парома.