Красноярцев приглашают на бесплатный медосмотр в Татышев-парке

Осмотр будут вести специалисты мобильного центра «Лаборатория здоровья» краевого Центра общественного здоровья и медицинской профилактики.
«Комплексное обследование включает проверку состояния дыхательной системы и сердца, анализ крови на глюкозу и холестерин, измерение артериального и внутриглазного давления, рост, вес и окружность талии, а также подробную консультацию врача-терапевта», — рассказали в краевом минздраве.
Медики будут работать неподалеку от баскетбольной площадки с 10:00 до 17:00 (регистрация пациентов до 16:00). Для прохождения медицинского осмотра необходим паспорт или полис.
Мобильное обследование проходит в рамках реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», федерального проекта «Здоровье для каждого», регионального проекта «Сибирское долголетие».