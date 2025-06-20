Красноярцев приглашают на бесплатный медосмотр в Татышев-парке

«Комплексное обследование включает проверку состояния дыхательной системы и сердца, анализ крови на глюкозу и холестерин, измерение артериального и внутриглазного давления, рост, вес и окружность талии, а также подробную консультацию врача-терапевта», — рассказали в краевом минздраве.