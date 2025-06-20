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Красноярцев приглашают на бесплатный медосмотр в Татышев-парке

21 и 22 июня жителей Красноярска и гостей города приглашают пройти бесплатное комплексное обследование организма на острове Татышев.

Источник: РИА "Новости"

Осмотр будут вести специалисты мобильного центра «Лаборатория здоровья» краевого Центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

«Комплексное обследование включает проверку состояния дыхательной системы и сердца, анализ крови на глюкозу и холестерин, измерение артериального и внутриглазного давления, рост, вес и окружность талии, а также подробную консультацию врача-терапевта», — рассказали в краевом минздраве.

Медики будут работать неподалеку от баскетбольной площадки с 10:00 до 17:00 (регистрация пациентов до 16:00). Для прохождения медицинского осмотра необходим паспорт или полис.

Мобильное обследование проходит в рамках реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», федерального проекта «Здоровье для каждого», регионального проекта «Сибирское долголетие».