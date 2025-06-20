Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэр Хабаровска поздравил со 100-летием ветерана Великой Отечественной войны

Вера Петровна Шепель родилась 20 июня 1925 года.

Источник: Мэрия Хабаровска

В Хабаровске мэр города Сергей Кравчук поздравил с юбилеем ветерана Великой Отечественной войны. Вере Петровне Шепель исполнилось 100 лет. Она родилась в краевой столице 20 июня 1925 года. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Вера Петровна в 1942 году окончила техникум связи и всю войну проработала телеграфисткой. Затем освоила профессию закройщицы и больше 20 лет шила одежду в ателье Краснофлотского района. Вместе с мужем Константином Шепелем, который служил на Тихоокеанском флоте, они воспитали четверых детей. Супруги отметили серебряную, золотую и бриллиантовую свадьбы.

«От всей души желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья и благополучия! Мы преклоняемся перед вашими стойкостью и мужеством, проявленными в годы войны. Вы — пример для подражания. Если потребуется помощь — не стесняйтесь обращаться, мы всегда рядом», — сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Всего в Хабаровске проживает 988 долгожителей старше 90 лет. Из них 398 человек — ветераны Великой Отечественной войны и 32 — ее участники. Кроме того, 51 человек достиг возраста 100 и более лет.