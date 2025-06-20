Мэр Хабаровска поздравил со 100-летием ветерана Великой Отечественной войны

В Хабаровске мэр города Сергей Кравчук поздравил с юбилеем ветерана Великой Отечественной войны. Вере Петровне Шепель исполнилось 100 лет. Она родилась в краевой столице 20 июня 1925 года. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Вера Петровна в 1942 году окончила техникум связи и всю войну проработала телеграфисткой. Затем освоила профессию закройщицы и больше 20 лет шила одежду в ателье Краснофлотского района. Вместе с мужем Константином Шепелем, который служил на Тихоокеанском флоте, они воспитали четверых детей. Супруги отметили серебряную, золотую и бриллиантовую свадьбы.
«От всей души желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья и благополучия! Мы преклоняемся перед вашими стойкостью и мужеством, проявленными в годы войны. Вы — пример для подражания. Если потребуется помощь — не стесняйтесь обращаться, мы всегда рядом», — сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
Всего в Хабаровске проживает 988 долгожителей старше 90 лет. Из них 398 человек — ветераны Великой Отечественной войны и 32 — ее участники. Кроме того, 51 человек достиг возраста 100 и более лет.