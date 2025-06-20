Мэр Хабаровска поздравил со 100-летием ветерана Великой Отечественной войны

Вера Петровна в 1942 году окончила техникум связи и всю войну проработала телеграфисткой. Затем освоила профессию закройщицы и больше 20 лет шила одежду в ателье Краснофлотского района. Вместе с мужем Константином Шепелем, который служил на Тихоокеанском флоте, они воспитали четверых детей. Супруги отметили серебряную, золотую и бриллиантовую свадьбы.