Сотни домов на сутки останутся без воды в Перми во время выходных

Сотни домов в Перми на сутки останутся без воды во время выходных
Как рассказывает коммунальная организация, отключение крупного водовода на улице Карпинского произойдёт утром 21 июня. С 10 часов утра рабочие начнут подключать магистральный водовод, который временно не использовался из-за капитального ремонта. На это время жители Индустриального района снабжались водой через временный водопровод.
«Систему водоснабжения будут плавно заполнять водой, сбрасывать воздух из трубопровода, поэтапно запускать насосное оборудование на ЦТП для восстановления нормативного давления в высотных домах», — рассказывает компания.
Ограничения — перебои и пониженное давление до полного отсутствия воды — будут действовать с 10 часов утра 21 июня до 12 часов дня 22 июня. В организации уточнили, что проблемы с подачей ресурса будут в районе, ограниченном улицами Власова, Геологов, Декабристов, Дивьинской, 1-й Андроновской, Архитектора Свиязева, Карпинского и Рязанской.
В полном списке домов, опубликованном на сайте компании, указаны номера сотен зданий, в который ситуация с водой может осложниться.
В начале мая 2025 года сайт perm.aif.ru рассказывал, что похожее отключение уже проводилось в Индустриальном районе для перевода водоснабжения на временную систему.