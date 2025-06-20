Сотни домов на сутки останутся без воды в Перми во время выходных

Ограничения — перебои и пониженное давление до полного отсутствия воды — будут действовать с 10 часов утра 21 июня до 12 часов дня 22 июня. В организации уточнили, что проблемы с подачей ресурса будут в районе, ограниченном улицами Власова, Геологов, Декабристов, Дивьинской, 1-й Андроновской, Архитектора Свиязева, Карпинского и Рязанской.