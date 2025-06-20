Абитуриенты, исходя из баллов ЕГЭ, смогут выбрать вуз на «Госуслугах»

С. -ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Сервис «жизненная ситуация» для поступления в вуз онлайн, доступный на портале госуслуг, теперь позволяет подобрать специальность и учебное заведение по индивидуальным параметрам: баллам и предметам ЕГЭ, местоположению и другим, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко на полях ПМЭФ-2025.
«Сервис “жизненная ситуация” для поступления в вуз онлайн, доступный на портале “Госуслуг”, теперь позволяет подобрать специальность и учебное заведение по индивидуальным параметрам абитуриента: баллам и предметам ЕГЭ, местоположению вуза, наличию общежития и военной кафедры, желаемой форме обучения — очной или заочной», — говорится в сообщении.
«Сервис “жизненная ситуация” для поступления в вуз онлайн — это, с одной стороны, удобный и современный инструмент, который помогает осознанно и точно подобрать подходящее высшее учебное заведение на основе индивидуальных критериев поступающего. А с другой стороны — это комплексное цифровое решение, которым может воспользоваться каждый абитуриент независимо от того, где он проживает, даже если это самые отдаленные уголки нашей страны», — цитируются в сообщении слова Григоренко.
Так, сервис позволяет будущему студенту сравнивать образовательные программы, получать информацию о конкурсе и количестве бюджетных мест в интересующем его вузе без необходимости искать данные на сайтах разных учебных заведений. Выбирать можно более чем из тысячи вузов, а также 1,1 тысячи специальностей и направлений бакалавриата, специалитета и базового высшего образования.
Также абитуриенты могут отслеживать свои позиции в конкурсных списках на поступление и выбирать наиболее интересные для себя вузы из тех, в которые позволяют попасть проходные баллы.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.