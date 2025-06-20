Абитуриенты, исходя из баллов ЕГЭ, смогут выбрать вуз на «Госуслугах»

«Сервис “жизненная ситуация” для поступления в вуз онлайн — это, с одной стороны, удобный и современный инструмент, который помогает осознанно и точно подобрать подходящее высшее учебное заведение на основе индивидуальных критериев поступающего. А с другой стороны — это комплексное цифровое решение, которым может воспользоваться каждый абитуриент независимо от того, где он проживает, даже если это самые отдаленные уголки нашей страны», — цитируются в сообщении слова Григоренко.