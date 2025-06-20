На въезде в Ростов появится новый жилой комплекс с социальной инфраструктурой

На въезде в Ростов появится новый жилой комплекс со всей необходимой инфраструктурой. Проектом комплексного развития территории в Аксайском районе займется строительная компания «СКК». Об этом «Комсомольской правде» сообщил глава Ростовской области Юрий Слюсарь.
ЖК построят возле ТРК «Мега». Общая площадь квартир составит более 500 тысяч квадратных метров. На территории жилого комплекса будут работать два детских сада, школа, станция скорой помощи, пожарное депо.
— Это принципиально новый подход, когда инфраструктура создается одновременно с жильем, а не постфактум. Теперь мы будем применять его ко всем крупным проектам.
Известно, что застройщик инвестирует в проект около 61 млрд рублей. ЖК планируется построить до 2032 года.
Напомним, всего по итогам первого дня форума Ростовская область подписала 12 соглашений. Их общая сумма составила 111 млрд рублей.