Безобидно лишь на первый взгляд: почему опасно распаривать лицо дома

— Эта методика до сих пор популярна в интернете, где ее называют отличным способом очистить поры или подготовить лицо к чистке. Однако воздействие горячего пара вызывает резкое расширение сосудов, нарушает гидролипидный баланс и ослабляет защитные механизмы кожи. Особенно опасно распаривание лица для людей со склонностью к куперозу и розацеа, а также с чувствительной или тонкой кожей.