Безобидно лишь на первый взгляд: почему опасно распаривать лицо дома

Распаривание лица горячим паром — популярный способ ухода за кожей. Несмотря на свою безобидность на первый взгляд, эта практика несет определенные риски для здоровья, о которых важно помнить. «Вечерняя Москва» узнала у врача-дерматовенеролога, косметолога Светланы Киричук, к каким последствиям может привести этот способ ухода за кожей.
Почему опасно распаривать лицо.
По ее словам, домашние процедуры для кожи лица могут казаться безобидными на первый взгляд, но на деле наносят коже серьезный вред. Одна из таких — лицевые ванны, то есть распаривание кожи над паром.
— Эта методика до сих пор популярна в интернете, где ее называют отличным способом очистить поры или подготовить лицо к чистке. Однако воздействие горячего пара вызывает резкое расширение сосудов, нарушает гидролипидный баланс и ослабляет защитные механизмы кожи. Особенно опасно распаривание лица для людей со склонностью к куперозу и розацеа, а также с чувствительной или тонкой кожей.
Распаривание может:
усилить воспалительные процессы;травмировать капилляры;вызвать стойкое покраснение;способствовать обезвоживанию и раздражению.
— Кроме того, при грубом подходе и длительном распаривании или резком охлаждении кожи после процедуры возможно воспаление лицевого нерва, особенно при наличии хронических лор-заболеваний. Паралич лицевого нерва — редкое осложнение, но оно реально, и я видела случаи, когда неправильный домашний уход оборачивался неврологической проблемой, — предупредила эксперт.
Лицевые ванны однозначно противопоказаны:
при куперозе; розацеа;чувствительной коже;гнойных воспалениях; акне;герпесе;гипертонии;наличии сосудистых нарушений;невралгиях; хроническом гайморите;синуситах.
— Особенно опасно распаривание лица для людей со склонностью к куперозу и розацеа, а также с чувствительной или тонкой кожей. Однако и для плотной и жирной кожи эта процедура небезопасна, — добавила эксперт.
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Есть ли польза от распаривания.
Специалист заверила, что распаривание лица не несет абсолютно никакой пользы:
— Это устаревшая практика, которая не учитывает современные знания о коже. Распаривание не очищает поры, а нарушает барьерную функцию.
Чем заменить распаривание лица.
Собеседница «ВМ» посоветовала вместо горячего пара использовать мягкий и умный уход за кожей лица:
регулярное очищение по типу кожи;неагрессивные отшелушивающие средства;защиту от солнца и восстановление барьера;консультации с косметологом по показаниям, а не «на всякий случай».
— Если вы хотите глубокого очищения, используйте энзимные пилинги, мягкие кислоты или профессиональную чистку. Они работают мягко и эффективно, без стресса для кожи, — порекомендовала Киричук.
Распаривание кожи — это риск, который не оправдан никакой «чисткой пор», подчеркнула косметолог.
— Что кажется безвредным — не всегда полезно. Не рискуйте здоровьем кожи ради сомнительного «домашнего спа». Красивая и здоровая кожа — это не пар, а система бережного ухода и профессиональный подход, — заключила Киричук.
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