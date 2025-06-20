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Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину

ВЦИОМ: Путину доверяют 79,9% россиян, 77,3% одобряют его деятельность.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Большинство (79,9%) россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину, 77,3% респондентов одобряют его деятельность на посту главы государства, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ.

Большая часть (79,9%) респондентов заявили, что доверяют Путину, недоверие главе государства выразили 15,7% респондентов. Кроме того, 77,3% граждан РФ одобряют его деятельность на посту президента, не одобряют — 14,1%.

Работу правительства России одобряют 52,4% россиян, не одобряют — 18,4%. При этом о доверии главе кабмина РФ Михаилу Мишустину заявили 61,8% респондентов, 19% сказали, что не доверяют ему, согласно данным опроса, опубликованным на сайте ВЦИОМ.

На вопрос, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, 35,6% россиян назвали «Единую Россию», 11,6% — ЛДПР, 9,4% — КПРФ, 6% — партию «Новые люди», 4% — партию «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». Кроме того, 10% опрошенных россиян указали непарламентские партии.

Инициативный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен с 9 по 15 июня 2025 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке мобильных номеров. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.

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