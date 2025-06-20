В Красноярске уничтожили почти 7 тонн заражённых перцев

При проведении федерального карантинного фитосанитарного контроля на ФКП СВХ ООО «Агротерминал-Таможня» в двух партиях овощей общей массой 6910 кг был выявлен вирус, который поражает не только перцы, но и томаты, а также другие культуры семейства паслёновых.