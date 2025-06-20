В Красноярске уничтожили почти 7 тонн заражённых перцев

В Красноярске специалисты Россельхознадзора провели уничтожение почти 7 тонн перцев, привезённых из Китая, из-за обнаружения опасного вируса коричневой морщинистости плодов томата.
При проведении федерального карантинного фитосанитарного контроля на ФКП СВХ ООО «Агротерминал-Таможня» в двух партиях овощей общей массой 6910 кг был выявлен вирус, который поражает не только перцы, но и томаты, а также другие культуры семейства паслёновых.
В результате заражения плоды деформируются, появляются желтые морщинистые пятна, некротические полосы на стеблях и мозаичный рисунок на листьях. Хотя вирус не представляет опасности для человека, он может уничтожить до 80% урожая.
Для предотвращения распространения вируса и защиты сельскохозяйственных культур заражённая партия была полностью уничтожена — продукция была сожжена по решению специалистов.