Безопасные пляжи назвали в Приморье

В Большом Камне — детский лагерь «Жемчужина» (микр. Ильмовый, 8, ИП Загайнова И. Ю.) и детский лагерь «Алые Паруса» (микр. Ильмовый, 6, ИП Загайнова И. Ю.). Еще один пляж прошел проверку в Хасанском округе.

Однако, несмотря на то, что эти пляжи оборудованы всем необходимым для безопасного отдыха, специалисты напоминают о важности соблюдения правил безопасности. Среди них: не оставлять детей без присмотра, не заплывать далеко, не купаться в одиночку и другие.