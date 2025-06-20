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Безопасные пляжи назвали в Приморье

В Приморье названы первые пляжи для отдыха, которые прошли соответствующие проверки, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Специалисты ГИМС МЧС России провели первые проверки и назвали пляжи, соответствующие нормам безопасности. По итогам инспекций безопасными признаны 18 пляжей, при этом работы по проверке продолжаются.

«На сегодняшний день пригодными для отдыха признаны семь пляжей — один в Хасанском округе, два — в детских оздоровительных лагерях Большого Камня», — уточнили в краевом правительстве.

Там же отметили, что в состав комиссии, которая принимает пляжи, входят представители МЧС, Роспотребнадзора, полиции и местных администраций. Эксперты оценивают соответствие пляжей всем требованиям безопасности — от наличия спасательных средств до организации медицинской помощи.

В краевой столице в списке безопасных пляжей — 4 территории. Это проспект 100-летия Владивостока, 161 (ИП Богун Д. В.), ул. Лазурный берег, 11 (ООО «Лотс»), санаторий «Приморье» МВД России (ул. Маковского, 184) и ул. Десятая, 2 (ООО «Ривьера Лагуна»).

В Большом Камне — детский лагерь «Жемчужина» (микр. Ильмовый, 8, ИП Загайнова И. Ю.) и детский лагерь «Алые Паруса» (микр. Ильмовый, 6, ИП Загайнова И. Ю.). Еще один пляж прошел проверку в Хасанском округе.
Однако, несмотря на то, что эти пляжи оборудованы всем необходимым для безопасного отдыха, специалисты напоминают о важности соблюдения правил безопасности. Среди них: не оставлять детей без присмотра, не заплывать далеко, не купаться в одиночку и другие.

В правительстве добавили, что список безопасных пляжей будет расширяться по мере новых проверок.