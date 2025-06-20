В Иркутской области построят складской комплекс Wildberries&Russ

«Строительство распределительного центра Wildberries в Иркутской области — это важный проект, реализация которого напрямую отразится на развитии малого и среднего бизнеса в регионе. Такой объект позволит снизить затраты предпринимателей на логистику и сократит сроки доставки. Благодаря строительству такого центра местные предприниматели получают возможность более эффективно взаимодействовать с маркетплейсом и расширять свою клиентскую базу. Уверен, данный проект станет стимулом для развития бизнеса Приангарья», — отметил Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.