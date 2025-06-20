В Иркутской области построят складской комплекс Wildberries&Russ

Соответствующее соглашение о реализации инвестиционного проекта было подписано на площадке Петербургского международного экономического форума между компанией и Правительством Иркутской области. Свои подписи под документом поставили Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и главный исполнительный директор объединенной компании Wildberries&Russ Роберт Мирзоян.
Площадь планируемого логоцентра составит 150 тысяч квадратных метров. Склад будет оснащен современными автоматизированными складскими системами, в том числе сортировочным и конвейерным оборудованием, уточняет пресс-служба Правительства региона.
«Строительство распределительного центра Wildberries в Иркутской области — это важный проект, реализация которого напрямую отразится на развитии малого и среднего бизнеса в регионе. Такой объект позволит снизить затраты предпринимателей на логистику и сократит сроки доставки. Благодаря строительству такого центра местные предприниматели получают возможность более эффективно взаимодействовать с маркетплейсом и расширять свою клиентскую базу. Уверен, данный проект станет стимулом для развития бизнеса Приангарья», — отметил Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
«Иркутская область — это динамично развивающийся регион с многообразием отраслей и предпринимателей, заинтересованных в росте своего бизнеса. Современная складская инфраструктура — ключ к эффективному управлению поставками и сокращению времени доставки. Благодаря открытию объекта покупатели смогут получать заказы быстрее, а продавцы получат дополнительные возможности для хранения собственных товаров, что существенно сократит их затраты на логистику», — подчеркнул главный исполнительный директор РВБ (объединенной компании Wildberries и Russ) Роберт Мирзоян.
Объединенная компания Wildberries и Russ управляет более чем 130 логистическими объектами общей площадью свыше 3 млн кв. метров. До конца 2025 года компания планирует ввести в эксплуатацию еще 2,5 млн кв. метров складских площадей.