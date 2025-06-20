Москвичей призвали пересесть на метро из-за дождя и грозы

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) призвал москвичей пересесть на метро из-за дождя. По прогнозам синоптиков, сильный дождь с грозой продолжатся до конца пятницы, 20 июня, передает пресс-служба столичного Дептранса.
Ведомство рекомендовало автомобилистам соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров, не отвлекаться на телефон и быть аккуратными на подъемах и спусках с мостов и эстакад.
За ситуацией на дороге круглосуточно следят Ситуационный центр и экипажи Дорожного патруля ЦОДД. Сообщить о сломанном знаке или светофоре можно с мобильного телефона по номеру 3210.
Воскресенье, 22 июня, может стать самым холодным днем в Москве с 1983 года, поскольку температура не поднимется выше 13−15 градусов, рассказал ранее синоптик Евгений Тишковец. По его словам, 22 июня 42 года назад столбики термометров показали 9,9 градуса. При этом, согласно статистике, настолько холодный воздух вторгается в Центральную Россию обычно не чаще одного раза в 20 лет.