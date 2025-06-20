Специалист раскрыл причину, почему зоны отдыха в Минске заросли травой

— И сразу же в июне, в первой декаде, выпала месячная норма, то есть 80 миллиметров осадков для Минска (речь идет про норму. — Ред.), а выпало 88. Это в первые десять дней… Растения получили столько влаги, что просто не могут не расти, поэтому в полтора-два раза мы видим больше прироста, — пояснил Цвирко.