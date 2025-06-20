Специалист раскрыл причину, почему зоны отдыха в Минске заросли травой

Заместитель директора по научной работе Института экспериментальной ботаники имени В. Ф. Купревича Руслан Цвирко раскрыл причину, почему зоны отдыха в Минске заросли травой. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале агентства «Минск-Новости».
Специалист, ссылаясь на данные Белгидромета, заметил: в мае при норме осадков 60−70 миллиметров в Минске, а также в Витебской и Минской областях выпала двойная норма осадков.
— И сразу же в июне, в первой декаде, выпала месячная норма, то есть 80 миллиметров осадков для Минска (речь идет про норму. — Ред.), а выпало 88. Это в первые десять дней… Растения получили столько влаги, что просто не могут не расти, поэтому в полтора-два раза мы видим больше прироста, — пояснил Цвирко.
Кстати, сильные дожди и ветер до 20 м/с ожидаются в Беларуси в пятницу 20 июня.
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