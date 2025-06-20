«Створка ворот снялась с петель и ее приставили к стене». В Славгородском районе металлические ворота сарая упали и насмерть задавили работника фермы

Металлические ворота от сарая насмерть задавили работника фермы под Славгородом. Подробности привели в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.
В сообщении сказано, что за день до трагедии, которая случилась в декабре 2024 года, металлические ворота в сарай высотой более трех метров случайно зацепило кормораздатчиком. Из-за этого правая створка снялась с петель и ее только приставили к стене — чтобы поставить на петли, нужна была помощь техники.
«На следующее утро створка уже лежала на земле, а под ней — тело 59-летнего животновода без признаков жизни», — сказано в сообщении.
Из заключения эксперта следует, что смерть мужчины наступила в результате комбинированной механической асфиксии по причине сдавливания грудной клетки и живота, а также закрытия дыхательных путей инородными массами. Это подтверждалось наличием переломов ребер и другими признаками. Уточняется, что этиловый спирт в крови погибшего не обнаружили.
Металлические ворота от сарая насмерть задавили работника фермы под Славгородом. Фото: sudexpert.gov.by.
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