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«Створка ворот снялась с петель и ее приставили к стене». В Славгородском районе металлические ворота сарая упали и насмерть задавили работника фермы

Металлические ворота от сарая насмерть задавили работника фермы под Славгородом.

Источник: Комсомольская правда

Металлические ворота от сарая насмерть задавили работника фермы под Славгородом. Подробности привели в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.

В сообщении сказано, что за день до трагедии, которая случилась в декабре 2024 года, металлические ворота в сарай высотой более трех метров случайно зацепило кормораздатчиком. Из-за этого правая створка снялась с петель и ее только приставили к стене — чтобы поставить на петли, нужна была помощь техники.

«На следующее утро створка уже лежала на земле, а под ней — тело 59-летнего животновода без признаков жизни», — сказано в сообщении.

Из заключения эксперта следует, что смерть мужчины наступила в результате комбинированной механической асфиксии по причине сдавливания грудной клетки и живота, а также закрытия дыхательных путей инородными массами. Это подтверждалось наличием переломов ребер и другими признаками. Уточняется, что этиловый спирт в крови погибшего не обнаружили.

Металлические ворота от сарая насмерть задавили работника фермы под Славгородом. Фото: sudexpert.gov.by.

В пресс-службе обратили внимание, что должностное лицо сельхозпредприятия, ответственное за организацию и соблюдение безопасных условий труда, техники безопасности, привлекли к уголовной ответственности за нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Суд Славгородского района назначил наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок два года с лишением права занимать должности, которые связаны с выполнением организационно распорядительных обязанностей сроком на три года.

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