«Створка ворот снялась с петель и ее приставили к стене». В Славгородском районе металлические ворота сарая упали и насмерть задавили работника фермы

В сообщении сказано, что за день до трагедии, которая случилась в декабре 2024 года, металлические ворота в сарай высотой более трех метров случайно зацепило кормораздатчиком. Из-за этого правая створка снялась с петель и ее только приставили к стене — чтобы поставить на петли, нужна была помощь техники.