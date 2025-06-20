Власти подписали соглашение о проведении в Калининграде российско-китайских игр

«В Калининградской области более двух тысяч спортивных объектов. Есть новейшие, отвечающие самым высоким международным требованиям. В их числе — комплексные, позволяющие проводить масштабные старты с комфортом как для спортсменов и специалистов, так и для зрителей. Уверены, что благодаря поддержке Министерства спорта России в год 80-летия нашего региона летние Российско-Китайские летние молодёжные игры станут одним из самых запоминающихся международных событий в истории калининградского спорта», — отметил губернатор Алексей Беспрозванных.