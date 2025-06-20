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Власти подписали соглашение о проведении в Калининграде российско-китайских игр

Событие планируется организовать в мае-июне 2026 года.

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных подписал соглашение о взаимодействии между регионом и Минспорта в целях организации десятых Российско-Китайских летних молодёжных игр (РКМИ-2026). Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

«В Калининградской области более двух тысяч спортивных объектов. Есть новейшие, отвечающие самым высоким международным требованиям. В их числе — комплексные, позволяющие проводить масштабные старты с комфортом как для спортсменов и специалистов, так и для зрителей. Уверены, что благодаря поддержке Министерства спорта России в год 80-летия нашего региона летние Российско-Китайские летние молодёжные игры станут одним из самых запоминающихся международных событий в истории калининградского спорта», — отметил губернатор Алексей Беспрозванных.

Событие планируется организовать в мае-июне 2026 года. В Минспорта отметили, что с китайской стороной мы все вопросы уже согласовали. В программе летних РКМИ на 2026 год запланированы соревнования по десяти видам спорта:

  1. художественная гимнастика;
  2. синхронное плавание;
  3. бадминтон;
  4. баскетбол;
  5. волейбол;
  6. пляжный волейбол;
  7. настольный теннис;
  8. скалолазание;
  9. спортивная борьба;
  10. бокс.

Самым молодым участникам на момент соревнований будет не менее 11 лет, самым возрастным не более 20 лет. Основными площадками выступят дворцы спорта «Автотор-Арена» и «Янтарный», стадион и спортивный парк «Ростех Арена», а также тренировочные площадки дирекции спортсооружений Калининградской области.

В августе 2024-го Алексей Беспрозванных заявлял, что Калининградская область готова принять в 2026 году российско-китайские игры.