«Лемана Про» построит склад за 2 млрд рублей в Новосибирской области

Приступить к работам ритейлер намерен в 2025 году. Площадь земельного участка составит 10−15 га. «Для компании это стратегически важный объект, который позволит существенно усилить логистическую инфраструктуру в Сибири и на Дальнем Востоке. Новый многофункциональный склад будет обслуживать 22 объекта: магазины и дарксторы сети от Новосибирска до Владивостока, а также магазин в Казахстане. Он обеспечит хранение, сортировку и доставку», — сообщила на полах ПМЭФ заместитель генерального директора «Лемана Про» Вера Бояркова.