Саратовский «Сокол» будет первым соперником самарских «Крыльев» на летних сборах

Представители волжан поделились подробностями подготовки к новому сезону.
26 июня «Крылышки» примут саратовский «Сокол». Матч (12+) пройдет в закрытом режиме. При этом соседи заняли 16-е место в минувшем розыгрыше Первой лиги с 32 очками. Всего у соперника было семь побед, 11 ничейных встреч и 16 поражений.
Также в аренде там был 21-летний форвард «зелено-бело-синих» Егор Карпицкий, которого председатель совета директоров «КС» Дмитрий Яковлев обещал вернуть в самарский коллектив. Отметился двумя голами и одной результативной передачей.
Недавно сообщали, что волжане проявляют интерес к 31-летнему полузащитнику Алексею Сутормину. Минувший сезон провел в «Ростове». Сейчас — свободный агент.
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