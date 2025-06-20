Саратовский «Сокол» будет первым соперником самарских «Крыльев» на летних сборах

26 июня «Крылышки» примут саратовский «Сокол». Матч (12+) пройдет в закрытом режиме. При этом соседи заняли 16-е место в минувшем розыгрыше Первой лиги с 32 очками. Всего у соперника было семь побед, 11 ничейных встреч и 16 поражений.