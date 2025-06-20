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Сколько нужно отдыхать в отпуске и как правильно это делать: мнение психолога

Неделя на пляже — это не отдых. По словам психолога Ангелины Суриной, чтобы перезагрузить нервную систему и почувствовать себя живым, отпуск должен длиться минимум три недели.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Источник: Unsplash

Чтобы организм действительно перезагрузился, отпуск должен длиться не меньше трех недель. Об этом рассказала психолог и НЛП-терапевт Ангелина Сурина в интервью Москве 24.

По ее словам, первая неделя почти всегда уходит на адаптацию — мозг продолжает «дергаться» к телефону, тревога не отпускает, тело не расслабляется. Только на второй неделе наступает настоящее замедление, а на третьей — полноценный отдых.

На второй неделе мозг только начинает отдыхать. А вот третья неделя — это и есть та самая перезагрузка.

Ангелина Сурина
психолог, НЛП-терапевт

Психолог также рекомендует сочетать пассивный и активный отдых. Первый день — полежать, выдохнуть, сходить на короткую прогулку. А чуть позже — «сменить картинку»: уехать в другой город, пойти на выставку, в театр или заняться новым видом спорта. Это поможет синтезу дофамина и запустит формирование новых нейронных связей.

Подобный подход хорошо работает для тревожных людей. Если отдых вызывает у вас чувство вины — значит, стоит пересматривать сам подход к работе.

«Такие сотрудники должны искать работу с более свободным графиком, чтобы мозг начал воспринимать свободное время не как угрозу, а как необходимое условие для восстановления», — считает эксперт.

Для тревожных людей также подойдёт разбивка отпуска на небольшие блоки по одной неделе. Это поможет постепенно научиться отдыхать и не срываться на внутренний «контроль и проверку» уже на третий день.