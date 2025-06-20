Сколько нужно отдыхать в отпуске и как правильно это делать: мнение психолога

Чтобы организм действительно перезагрузился, отпуск должен длиться не меньше трех недель. Об этом рассказала психолог и НЛП-терапевт Ангелина Сурина в интервью Москве 24.
По ее словам, первая неделя почти всегда уходит на адаптацию — мозг продолжает «дергаться» к телефону, тревога не отпускает, тело не расслабляется. Только на второй неделе наступает настоящее замедление, а на третьей — полноценный отдых.
На второй неделе мозг только начинает отдыхать. А вот третья неделя — это и есть та самая перезагрузка.
Психолог также рекомендует сочетать пассивный и активный отдых. Первый день — полежать, выдохнуть, сходить на короткую прогулку. А чуть позже — «сменить картинку»: уехать в другой город, пойти на выставку, в театр или заняться новым видом спорта. Это поможет синтезу дофамина и запустит формирование новых нейронных связей.
Подобный подход хорошо работает для тревожных людей. Если отдых вызывает у вас чувство вины — значит, стоит пересматривать сам подход к работе.
«Такие сотрудники должны искать работу с более свободным графиком, чтобы мозг начал воспринимать свободное время не как угрозу, а как необходимое условие для восстановления», — считает эксперт.
Для тревожных людей также подойдёт разбивка отпуска на небольшие блоки по одной неделе. Это поможет постепенно научиться отдыхать и не срываться на внутренний «контроль и проверку» уже на третий день.