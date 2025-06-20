Сколько нужно отдыхать в отпуске и как правильно это делать: мнение психолога

Психолог также рекомендует сочетать пассивный и активный отдых. Первый день — полежать, выдохнуть, сходить на короткую прогулку. А чуть позже — «сменить картинку»: уехать в другой город, пойти на выставку, в театр или заняться новым видом спорта. Это поможет синтезу дофамина и запустит формирование новых нейронных связей.