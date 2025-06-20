В Ростове-на-Дону запланировали масштабную реконструкцию бывшего кинотеатра

Земля под бывшим кинотеатром на улице Пушкинской принадлежит ПАО «Киноконцертный комплекс “Русь”. Акционерное общество создали в 2005 году для реконструкции кинотеатра, но в итоге здание снесли из-за его аварийного состояния. Позже заговорили о застройке освободившегося пространства, но этот проект не утверждали. Только 2016 году решили возвести ТРЦ с воссозданием исторического фасада.