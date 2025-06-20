В Ростове-на-Дону запланировали масштабную реконструкцию бывшего кинотеатра

В Ростове-на-Дону планируют реконструировать здание бывшего кинотеатра «Россия». Работы проведет ПАО «Киноконцертный комплекс “Русь” — собственник участка, на котором ранее находилась постройка. Об этом сообщает портал Домостройдон.ру со ссылкой на городскую администрацию.
— Сейчас инвестиционный договор находится в реализации со сроком исполнения до августа 2028 года. Информация об изменении планов не поступала, — прокомментировали власти Ростова-на-Дону.
Напомним, реконструировать объект культурного наследия обязали через суд после иска комитета по охране ОКН Ростовской области.
Земля под бывшим кинотеатром на улице Пушкинской принадлежит ПАО «Киноконцертный комплекс “Русь”. Акционерное общество создали в 2005 году для реконструкции кинотеатра, но в итоге здание снесли из-за его аварийного состояния. Позже заговорили о застройке освободившегося пространства, но этот проект не утверждали. Только 2016 году решили возвести ТРЦ с воссозданием исторического фасада.
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