В России начались клинические исследования онковакцины

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. В России начались клинические исследования вакцины от рака «Энтеромикс», сообщил главный онколог Минздрава Андрей Каприн.
«Наш институт первый, которому доверено проводить открытое, одноцентровое клиническое исследование первой фазы с участием этой вакцины», — сказал гендиректор НМИЦ радиологии в рамках сессии «Разработка персонализированных онкологических препаратов: будущее уже сегодня» на ПМЭФ.
Как отметил Каприн:
участие в испытании примут 48 добровольцев;токсический эффект от вакцины очень незначительный.
В прошлом году в мире вывели 25 новых препаратов в области онкологии, добавил он.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.