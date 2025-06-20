Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России начались клинические исследования онковакцины

В России начались клинические исследования онковакцины «Энтеромикс».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. В России начались клинические исследования вакцины от рака «Энтеромикс», сообщил главный онколог Минздрава Андрей Каприн.

«Наш институт первый, которому доверено проводить открытое, одноцентровое клиническое исследование первой фазы с участием этой вакцины», — сказал гендиректор НМИЦ радиологии в рамках сессии «Разработка персонализированных онкологических препаратов: будущее уже сегодня» на ПМЭФ.

Как отметил Каприн:

участие в испытании примут 48 добровольцев;токсический эффект от вакцины очень незначительный.

В прошлом году в мире вывели 25 новых препаратов в области онкологии, добавил он.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.