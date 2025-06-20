В России начались клинические исследования онковакцины

«Наш институт первый, которому доверено проводить открытое, одноцентровое клиническое исследование первой фазы с участием этой вакцины», — сказал гендиректор НМИЦ радиологии в рамках сессии «Разработка персонализированных онкологических препаратов: будущее уже сегодня» на ПМЭФ.