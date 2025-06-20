В Перми автомобиль, заблокировавший вход в детский сад, эвакуировали

Автомобиль, перекрывший вход в детский сад в Перми, эваакуировали, рассказали в городской администрации сайту perm.aif.ru.
Речь о конфликте между жителями дома на улице Луначарского и родителями воспитанников детского сада. Несмотря на главный вход в учреждение со стороны Екатерининской, некоторые мамы и папы сокращали себе путь через двор многоквартирного дома. Жильцы жаловались на сломанные калитки, мусор и заполненные парковочные места, вследствие чего приняли решение перекрыть вход в детский, поставив на подходе автомобиль.
В администрации Перми сайту perm.aif.ru пояснили, что вход со стороны улицы Луначарского считается дополнительным. А родители заходят в детский сад через главную калитку — с улицы Екатерининской.
«Территория, на которой стоял автомобиль, принадлежит многоквартирному дому по ул. Луначарского, 90. В городском департаменте образования отметили, что данный вход был дополнительным, родители водили детей через основной вход на территорию детского сада. На данный момент автомобиль эвакуировали», — сообщили городские власти сайту perm.aif.ru.
Напомним, жильцы дома планируют полностью закрыть проход к детскому саду через свою территорию. При этом родители беспокоятся, что дети в экстренной ситуации не смогут быстро покинуть образовательное учреждение.