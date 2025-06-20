В Перми автомобиль, заблокировавший вход в детский сад, эвакуировали

Речь о конфликте между жителями дома на улице Луначарского и родителями воспитанников детского сада. Несмотря на главный вход в учреждение со стороны Екатерининской, некоторые мамы и папы сокращали себе путь через двор многоквартирного дома. Жильцы жаловались на сломанные калитки, мусор и заполненные парковочные места, вследствие чего приняли решение перекрыть вход в детский, поставив на подходе автомобиль.