От королевы к парикмахеру: на аукционе продали бриллиант Марии-Антуанетты

История камня восходит к 1791 году — тогда, во время неудачной попытки бегства из Парижа, французская королева якобы передала часть украшений на хранение своему парикмахеру Леонарду. Среди них оказался и этот камень в огранке «воздушный змей». Позже он перешел к ее дочери Марии-Терезе, а затем — по наследству через несколько поколений европейских аристократок.