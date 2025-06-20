От королевы к парикмахеру: на аукционе продали бриллиант Марии-Антуанетты

На торгах Christie’s в Нью-Йорке продали драгоценность с непростой судьбой — розово-фиолетовый бриллиант весом 10,38 карата, по легенде, принадлежавший Марии-Антуанетте. О событии рассказали в «Известиях» со ссылкой на аукционный дом. Сумма сделки составила $13,98 млн, втрое превысив предварительную оценку (от $5 до $7 млн).
История камня восходит к 1791 году — тогда, во время неудачной попытки бегства из Парижа, французская королева якобы передала часть украшений на хранение своему парикмахеру Леонарду. Среди них оказался и этот камень в огранке «воздушный змей». Позже он перешел к ее дочери Марии-Терезе, а затем — по наследству через несколько поколений европейских аристократок.
Новое название бриллианта — The Marie-Thérèse Pink — отсылает к линии преемственности. Он получил новую оправу в виде двойного кольца из черного платиноида, украшенного короной из 17 круглых бриллиантов, напоминающей монаршую лилию. В комплекте также шла антикварная шпилька XIX века и оригинальный футляр JAR.
По данным аукциона, камень имеет естественный цвет (Fancy Purple-Pink), SI1 по чистоте и относится к редчайшему типу IaB. Имя нового владельца не разглашается, однако по данным аукциона, сделка была частично обеспечена сторонним гарантом, который, возможно, также участвовал в торгах. По версии некоторых СМИ, бриллиант мог уйти к коллекционеру из Азии.