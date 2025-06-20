В Иркутской области реализуют проект по глубокой лесопереработке

Иркутская область будет сотрудничать с компаниями «Атлант» и «Элит», которые занимаются глубокой переработкой леса. Сотрудничество позволит реализовывать проекты в регионе. Также губернатор Приангарья Игорь Кобзев обсудил с генеральным директором компании Юрием Киселевым и представляющим интересы организации Юрием Татарниковым вопросы мероприятий и развития лесного комплекса. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве региона.
— Иркутская область является регионом, обладающий крупнейшими запасами лесных ресурсов в стране. Поэтому вопросы реализации инвестиционных проектов ставим во главу угла экономического развития. Наша главная задача — вовремя воплотить в жизнь проекты, которые направлены на выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью, — пояснил Игорь Кобзев.
Так, компания «Элит» до конца 2029 года построит в регионе малотоннажный завод по производству древесной технической целлюлозы. Предприятие планирует выйти на производственную мощность до 100 тысяч тонн продукции в год. Помимо этого, модернизируют действующий лесоперерабатывающий комплекс. Это позволит создать 250 новых рабочих мест, а размер инвестиций будет около трех миллиардов рублей.
А компания «Атлант» направит 550 миллионов рублей для преобразования лесоперерабатывающего производства в Усть-Илимске и Усть-Кутском районе. Также появится цех сухой сортировки пиломатериалов, на котором добавятся 40 рабочих мест.