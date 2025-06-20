В Иркутской области реализуют проект по глубокой лесопереработке

Так, компания «Элит» до конца 2029 года построит в регионе малотоннажный завод по производству древесной технической целлюлозы. Предприятие планирует выйти на производственную мощность до 100 тысяч тонн продукции в год. Помимо этого, модернизируют действующий лесоперерабатывающий комплекс. Это позволит создать 250 новых рабочих мест, а размер инвестиций будет около трех миллиардов рублей.