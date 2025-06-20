МВД обратилось к белорусским водителям с важным заявлением

В пресс-службе, обращаясь к пешеходам, порекомендовали переходить дорогу только в том случае, если их заметили водители и успели затормозить. Кроме того, пешеходам следует отказаться от средств персональной мобильности и велосипедов. Белорусам также советуют не прятаться от грозы под одиноко стоящими деревьями, конструкциями на отрытой местности и держаться подальше от линий электропередачи.