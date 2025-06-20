МВД обратилось к белорусским водителям с важным заявлением. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства внутренних дел.
В ведомстве уточнили, что по данным Белгидромета в Беларуси 20 июня ожидается сильный ветер до 15−20 метров в секунду, а также дожди и грозы. В связи с этим водителям необходимо выбирать безопасный скоростной режим, соблюдать дистанцию и боковой интервал.
В МВД рекомендуют водителям, в случае попадания в полосу сильного дождя, плавно снизить скорость, воздержаться от резких маневров и торможений. В случае ухудшения видимости следует включить ближний свет фар. Если же движение не возможно продолжать, то нужно остановиться за пределами проезжей части, а затем включить аварийную световую сигнализацию.
«В ветреную погоду и грозу не паркуйтесь под деревьями, вблизи конструкций с высокой парусностью и слабо закрепленных», — подчеркнули в МВД.
В пресс-службе, обращаясь к пешеходам, порекомендовали переходить дорогу только в том случае, если их заметили водители и успели затормозить. Кроме того, пешеходам следует отказаться от средств персональной мобильности и велосипедов. Белорусам также советуют не прятаться от грозы под одиноко стоящими деревьями, конструкциями на отрытой местности и держаться подальше от линий электропередачи.
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