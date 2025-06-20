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Юрий Слюсарь рассказал о мерах по улучшению инвестклимата Ростовской области

На ПМЭФ-2025 Юрий Слюсарь оценил инвестиционный климат в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Власти Ростовской области работают над повышением привлекательности инвестиционного климата. Об этом в открытой на полях Петербургского международного экономического форума студии «Комсомольской правды» заявил глава донского региона Юрий Слюсарь.

— Инвестиционный климат области можно охарактеризовать как благоприятный, хотя нам ещё есть над чем работать, — отметил Юрий Борисович. — Помимо традиционных налоговых льгот, мы предлагаем инвесторам персональное сопровождение проектов на всех этапах реализации.

По словам главы региона, особое внимание уделяется оперативному решению земельных вопросов, упрощенному подключению к инженерным сетям и скоординированной работе с муниципалитетами.

— Каждый инвестор — это новые рабочие места, налоговые поступления и вклад в развитие экономики региона, — подчеркнул глава области. — Поэтому, несмотря на бюджетные ограничения, в этом году на поддержку бизнеса выделено 840 миллионов рублей.

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