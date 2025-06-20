Юрий Слюсарь рассказал о мерах по улучшению инвестклимата Ростовской области

— Инвестиционный климат области можно охарактеризовать как благоприятный, хотя нам ещё есть над чем работать, — отметил Юрий Борисович. — Помимо традиционных налоговых льгот, мы предлагаем инвесторам персональное сопровождение проектов на всех этапах реализации.