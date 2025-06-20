Глава Минтруда: 31 декабря планируется сделать выходным

Об этом заявил глава ведомства Антон Котяков на Петербургском международном экономическом форуме.
«В 2025 году 31 декабря будет выходным днем. И в 2026-м постараемся сделать так же», — сказал он в интервью «РИА Новости».
В 2025 году производственный календарь предусматривает 247 рабочих дней и 118 нерабочих, включая 14 праздничных. 31 декабря приходится на среду. Согласно утверждённому правительством производственному календарю на нынешний год, 31 декабря является выходным.
Ранее в Госдуме предлагали сделать 31 декабря выходным на постоянной основе, однако этот законопроект был отклонён.
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