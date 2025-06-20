В Японии мужчины использовали карри в качестве оружия при ограблении

В префектуре Сайтама полиция задержала четверых мужчин — граждан Индии и Непала, которые, по версии следствия, попытались ограбить японского бизнесмена, применив в качестве оружия кулинарные специи. О преступлении рассказали в SoraNews24.
Инцидент произошёл 14 марта около 15:20 в городе Есикава. По данным полиции, на улице к 52-летнему японцу, президенту компании по аутсорсингу персонала, подошла группа мужчин. Вместо привычных для уличных преступлений предметов — ножа или биты — они использовали порошковые специи, «похожие на те, что добавляют в карри», и бросили их в лицо жертве, стараясь ослепить и обездвижить его.
Однако потерпевший сумел отбиться, не выпустив из рук сумку, и стал громко звать на помощь. Нападавшие сбежали с пустыми руками.
Как выяснилось, в день нападения у бизнесмена при себе было около 7,8 миллиона иен наличными (больше 4 млн рублей). Эту сумму он вёз для выплаты зарплат сотрудникам — в том числе и одному из нападавших, 31-летнему мужчине из префектуры Ибараки, который на тот момент работал в его компании. Следователи считают, что преступники знали о наличии крупной суммы у жертвы и выбрали момент для нападения заранее.
Пострадавший был госпитализирован с воспалением глаз, однако серьёзных последствий удалось избежать. Камеры видеонаблюдения помогли установить личности нападавших — всех четверых задержали. Им предъявлены обвинения в нападении и попытке ограбления.