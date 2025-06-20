В Японии мужчины использовали карри в качестве оружия при ограблении

Как выяснилось, в день нападения у бизнесмена при себе было около 7,8 миллиона иен наличными (больше 4 млн рублей). Эту сумму он вёз для выплаты зарплат сотрудникам — в том числе и одному из нападавших, 31-летнему мужчине из префектуры Ибараки, который на тот момент работал в его компании. Следователи считают, что преступники знали о наличии крупной суммы у жертвы и выбрали момент для нападения заранее.